Erdem Orel anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Erdem OrelTaekwondo Judo Karate BudoMartıalartsHyong-Pumse-Kata Şampiyonası, Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Aşırı sıcaklardan dolayı katılımın az olduğu lisanslı ferdi sporcuların ödülleriniSenior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile kulüp temsilcileri birlikte verdiler veridi.

Müsabaka sonuçları

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.İlayda Saygınel 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Hiranur Tümay 3.Tuba Şenel

3.Kategori: 1.Rabia Tarım 2.Konion JoseKone 3.Gülcan Abdullah

3.Kategori: 1.Stefania Gukovskaya 2.Ravza Tümay

4.Kategori: 1.Hande Erşahinoğlu 2.Almira Keşkek

5.Kategori: 1.Ramadan Gökbilen 2.Şakir Yağızsoy

6.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Ahmet Faruk Kocabaş 3.Arda Özalemdar

7.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2.Kaan Çetinaslan 3.Zeynel Yıldırım

8.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Çetin Çiftsüren

9.Kategori: 1.Abdullah Kutay Boz 2.Karmen Küçük

10.Kategori: 1.Yılmaz Mehmet Gökbulut 2.Sam Norozi



