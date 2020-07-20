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Erdem Akademi Por Derneği'nde başkan Arif Albayrak

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Gazimağusa'da kısa bir süre önce kurulan Erdem Akademi Spor Derneği gerçekleştirdiği ikinci olağan genel kurulu sonucunda başkanlığa Dr. Arif Albayrak oybirliğiyle seçildi

Erdem Akademi Por Derneği'nde başkan Arif Albayrak
20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:09

Mağusa’da spor faaliyetlerini sürdüren Erdem Akademi Spor Derneği 18 Temmuz 2020 tarihinde ikinci olağan genel kurulunu yaptı.

Gündem gereği açılış yapılarak, Divan Kurulu Vedat Yayar başkanlığında sekreterler Kader Veysal ve Nazime Yayar tarafından oluşturuldu.

Genel kurulda   2018-2019 mali rapor tartışılarak aklanırken, Dernek başkanlığına müracaatı tek olduğundan oylama açık olarak yapıldı.

Erdem Akademi Spor Derneği’ne başkan olarak Dr. Arif Ali Albayrak oy birliği ile seçildi.

Parlayan spor branşı çalışmaları yürüten derneğin amacı; gerek yurt içinde gerek Türkiye’de ve uygun koşullarda Avrupa arenalarında yarışabilecek başarılı sporcular yetiştiren bir kulüp olmak ve sporu daha ileriye taşıyarak tüm izolasyonlara rağmen dünya arenalarında Kıbrıslı Türk sporcuların başarısını göstererek, başarılı sporcu yetiştirmek olarak belirlendi.

Yeni Başkan Dr. Albayrak genel kurulda yaptığı konuşmada genç nesillerin korunması ve eğitilmesi için spor faaliyeti gösteren kulüplere daha fazla katkıların yapılması ve önem verilmesi gerektiğini söyledi. Derneğin yeni yönetimiyle başarılı çalışmalar yapacağına inandığını ifade etti.

Erdem Akademi Spor Derneği  KKTC Kickboks Federasyonu’na bağlı olup  lisanslı sporcular yetiştiren  bir spor  eğitim yeridir.

Genel Kurula KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve As Başkan Ümit Nusret de katılarak kısa birer konuşma  yaptılar.

Demirel, Gazimağusa’da bu kadar kısa zamanda başarılı kulüplerin olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bölge çocuklarına  her  türlü kötü alışkanlıktan uzak durmaları  ve böyle  spor faaliyet gösteren yerlerin  gerek Spor Dairesi  gerekse hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade  etti.

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