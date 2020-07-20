Erdem Akademi Por Derneği'nde başkan Arif Albayrak

Gazimağusa'da kısa bir süre önce kurulan Erdem Akademi Spor Derneği gerçekleştirdiği ikinci olağan genel kurulu sonucunda başkanlığa Dr. Arif Albayrak oybirliğiyle seçildi

Mağusa’da spor faaliyetlerini sürdüren Erdem Akademi Spor Derneği 18 Temmuz 2020 tarihinde ikinci olağan genel kurulunu yaptı.

Gündem gereği açılış yapılarak, Divan Kurulu Vedat Yayar başkanlığında sekreterler Kader Veysal ve Nazime Yayar tarafından oluşturuldu.

Genel kurulda 2018-2019 mali rapor tartışılarak aklanırken, Dernek başkanlığına müracaatı tek olduğundan oylama açık olarak yapıldı.

Erdem Akademi Spor Derneği’ne başkan olarak Dr. Arif Ali Albayrak oy birliği ile seçildi.

Parlayan spor branşı çalışmaları yürüten derneğin amacı; gerek yurt içinde gerek Türkiye’de ve uygun koşullarda Avrupa arenalarında yarışabilecek başarılı sporcular yetiştiren bir kulüp olmak ve sporu daha ileriye taşıyarak tüm izolasyonlara rağmen dünya arenalarında Kıbrıslı Türk sporcuların başarısını göstererek, başarılı sporcu yetiştirmek olarak belirlendi.

Yeni Başkan Dr. Albayrak genel kurulda yaptığı konuşmada genç nesillerin korunması ve eğitilmesi için spor faaliyeti gösteren kulüplere daha fazla katkıların yapılması ve önem verilmesi gerektiğini söyledi. Derneğin yeni yönetimiyle başarılı çalışmalar yapacağına inandığını ifade etti.

Erdem Akademi Spor Derneği KKTC Kickboks Federasyonu’na bağlı olup lisanslı sporcular yetiştiren bir spor eğitim yeridir.

Genel Kurula KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve As Başkan Ümit Nusret de katılarak kısa birer konuşma yaptılar.

Demirel, Gazimağusa’da bu kadar kısa zamanda başarılı kulüplerin olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bölge çocuklarına her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmaları ve böyle spor faaliyet gösteren yerlerin gerek Spor Dairesi gerekse hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade etti.