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Ercen’den, Göktaş çiftine geçmiş olsun dileği

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Ercen’den, Göktaş çiftine geçmiş olsun dileği
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) başkanı Osman Ercen, şahsı ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu camiası adına, Süleyman Göktaş ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Osman Ercen yaptığı geçmiş olsun açıklamasında şunları söyledi:
“Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş ve eşi Ayşe Göktaş’ın, COVID 19 hastası olmalarından büyük üzüntü duyduk.
Süleyman Göktaş ve eşi Ayşe Göktaş’ın, bu zorlu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkacaklarına inancımız tamdır. Süleyman Göktaş ve eşi Ayşe Göktaş’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günlerde görüşmeyi temenni ederiz.”
 
 
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