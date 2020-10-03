Ercen yeniden ameliyat oldu

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Osman Ercen dün akşam aniden rahatsızlanarak tekrardan ameliyat geçirdi.
Ameliyatı başaralı geçen LTTFF başkanı Osman Ercen’e, Halkspor olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
İstanbul’da daha önce mide ve göz ameliyatları geçiren Osman Ercen, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.
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