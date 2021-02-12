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Erbulut: Daha verimli antrenman için kursa katıldık

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ErbulutCimnastik İhtisas Derneği 10 antrenörle Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakem Kursuna katılırken, Mustafa Erbulut “Sporcularımıza daha bilinçli ve verimli antrenman yaptırabilmek adına kursa katıldık.” açıklamasını yaptı

Erbulut: Daha verimli antrenman için kursa katıldık
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KKTC Cimnastik Federasyonunun, Türkiye Cimnastik Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği 4 günlük Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakem Kursunun ikinci günü de geride kaldı.
Toplamda 50 antrenörün katıldığı Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakem Kursuna, ErbulutCimnastik İhtisas Derneği de 10 antrenörle katıldı. ErbulutCimnastik İhtisas Derneği baş antrenörü Mustafa Erbulut, kursa katılımla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Cimnastik Kadın Aday Hakem Kursu devam ediyor.Kulüp antrenörlerimiz, sporcularımıza daha bilinçli ve verimli antrenman yaptırabilmek adına KKTC Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen online hakem kursuna katıldılar.
4 gün sürecekArtistik Cimnastik Kadın Aday Hakem Kursuna katılan tüm ekibi özverilerinden ve işlerine olan saygılarından dolayı kutlarım.”
 
 
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