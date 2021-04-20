Erbulut: Daha motive antrenman yapabiliyoruz

Mustafa Erbulut, “Hasan Sapsızoğlu ve yönetimi, sporcumuzun çıtasını gözle görünür şekilde yükseltti. Cimnastik kulüplerine daha motive şekilde antrenman yapabileceğimiz ortamlar sunulmaya başlandı.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonunun, “Sporumuza köprü ol” projesi ile tedarik ettiği cimnastik aletleri, kullanılmaya başlandı.

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerden Erbulut Cimnastik Kulübü baş antrenörü Mustafa Erbulut ise cimnastik aletlerinin kullanılmaya başlanması ile ilgili olarak yaptığı açıklama ile KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve federasyon yönetim kuruluna teşekkür etti. Mustafa Erbulut’un açıklamaları şöyle:

“Başkanımız Hasan Sapsızoğlu siz, yönetim kurulunuzla birlikte görevi devraldığınız günden beridir yılmadan camiamıza hizmet ederek sporcumuzun çıtasını gözle görünür şekilde yükseltmiş bulunmaktasınız.

Biz cimnastik kulüplerine daha motive bir şekilde antrenman yapabileceğimiz ortamı sunmaya çalışıyorsunuz.

Bize düşen görevin farkındayız. KKTC cimnastiğini ileriye taşımak için tüm enerjimizle çalışacağız. Çünkü biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz.”

