Erbulut: Çocukların spor haklarını ellerinden almaya çalıştılar

Mustafa Erbulut, isim vermeden eleştirilerde bulunurken “Mehmet Karsu ile Kaan Öztürk’ün Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonasında yarışmamaları için bazı kişiler uğraştılar. Çocukların spor haklarını ellerinden almaya çalıştılar. Ancak Mehmet ve Kaan’ın aldıkları başarılı sonuçlar, bu kişiler için hüsran oldu.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcularından Mehmet Karsu ile Kaan Öztürk, Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonasına, İstanbul ili adına katılarak başarılı olmuşlardı.

Kaan ve Mehmet’i, Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonasına hazırlayan antrenör Mustafa Erbulut, her 2 çocuk fitnessçiye KKTC’de zorluk çıkarıldığını açıkladı.Mustafa Erbulut’un açıklamaları şöyle:

“Sizlere Erbulut Cimnastik Kulübü Milli Sporcuları olan iki yetenek, Kaan ve Mehmet’in neler yaşadıklarından biraz bahsetmek istiyorum.

Kaan Öztürk ve Mehmet Karsu, Artistik Cimnastik branşıyla uğraşmaktadırlar. Ancak velileri Çocuk Fitness branşındada çocuklarının yarışmalara katılmasını istediler. Tabii ki bu en doğal haklarıdır. Bu sporcularımızın ikiside TC vatandaşı olup KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonuyla hiçbir bağlantıları yoktur. Bu federasyonla benimde hiçbir bağlantım bulunmamaktadır.

Bu sporcularımız gülünecek sebeplerle KKTC adına maalesef yarışamıyorlar. İşte tam da bu sebeple aileler çocuklarına TC İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğünden ferdi lisans çıkartarak hiçbir ön hazırlık yapmadan sadece yaptıkları cimnastik serilerine 90 sn’lik müzik ekleyerek bu müsabakaya hazırlandılar.

10 gün evde Covid pozitif olarak yarışmaya hazırlanan çocuklar, negatife döndükten 1 gün sonra yarışmaya girdiler. Ancak günün sonunda biri Türkiye 5.’si, diğeri ise Türkiye 3.’ü oldu. Bu kulübümüz ve cimnastik camiası adına büyük bir gururdur.

Kendine ve de işine güvenmeyen bazı kişiler, bu başarılardan korkmuş olacaklar ki çocukların müsabakaya katılamaması adına elinden geleni ardına koymadılar. Fakat sonuç onlar için hüsran oldu. 8 – 10 yaşlarındaki çocukların spor haklarını ellerinden almaya çalıştılar.

Cimnastik Federasyonu başkanımız Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kuruluna ise her zaman sporcuya, antrenöre ve kulüplerimize tarafsız olarak göstermiş olduğu destekten dolayı ayrıca teşekkür etmek isterim.”

