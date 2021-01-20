Erbulut Cimnastik’in gururlandıran tablosu

Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği, cimnastikte başarılı sporcular yetiştirmeye devam ederken, dernekten yapılan açıklamada, “25 kişilik yarışmacı ve aday kadrosu oluşturmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadeleri kullanıldı

Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği, cimnastikte başarılı sporcular yetiştirmeye devam ederken, 25 kişilik yarışmacı ve aday kadrosu oluşturdu.

ErbulutCimnastik İhtisas Derneğinden, yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Kulübümüzü kurarken performans sporcusu yetiştirmek temel hedeflerimiz arasında olacaktır diye kendimize bir yol çizmiştik.

2. yılımıza henüz girmemişken şuana kadar hızla ilerleyerek 25 kişilik yarışmacı ve aday kadrosu oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Temelde sporu sevdirmek ama özelde ülke cimnastiğine kaliteli sporcular vermeyi kendimize görev edinmiş bulunmaktayız. Ortaya çıkardığımız tablo değerli zamanın boşa harcanmadan, en verimli şekilde kullanılmasının eseridir.

Çocuklarınıza yapabileceğiniz en iyi yatırım onlara kaliteli bir şekilde spor yapabilecekleri bir ortam yaratmaktır.”

