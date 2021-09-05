Eray’dan babasına, duygusal mesaj

Eray Vudalı, İstanbul’da tedavi gören babası Sermen Vudalı'ya yönelik duygu yüklü mesaj yayımlarken, “Senin nasıl bir insan olduğun, adamlığın, hayattaki duruşun, başardıkların, başaracakların, hayallerimiz, bizi yetiştirme tarzın ortadadır. Sen çok güçlü bir adamsın. Sen orayı halledeceksin. Her şey güzel olacak.” açıklamasını yaptı

34. KTSYD Kupası'nı kazanan Yonpaş Dumlupınar’ıngenç futbolcusu Eray Vudalı sosyal medya hesabından duygu yüklü bir mesaj yayımladı.

7. dakikada takımının ilk golünü atan başarılı futbolcu,golü ve kupayı, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da Acıbadem Hastanesinde bir süredir tedavi gören babası, Akova Kulübü eski başkanı Sermen Vudalı'ya adadı.

Golü attıktan sonra formasını kaldırıp Sermen Vudalı'nın resminin basılı olduğu"Her şey güzel olacak.” yazılı tişörtünü gösteren Eray sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bazı maçlar vardır bir maçtan fazlasıdır. Hayal etmek,inanmak,arzulamak başarının temelidir.

Sevenleriniz yanınızda olmaması gerçekten yanınızda olmadığı anlamanı taşımaz.Her şey kafada biter, inanırsan başarırsın.

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü ile ilk resmi maçımda kariyerimin A takım seviyesinde ilk kupasını almak kelimelerle tarif edilemez. Tüm takımımın yönetimimizin hocalarımızın yüreğine sağlık hak ettiğimiz kupayı kulübümüze getirdik.

Ben ailem ve sevenlerim için yaşarım. Yanımda olmasalar da her zaman arkamda olduklarını bildiğim Ece-Sermen Vudalı,CenkayVudalı ve tüm sevdiklerime kupayı armağan ediyorum.

Büyük bir parantezde babama açmak isterim. Senin nasıl bir insan olduğun, adamlığın, hayattaki duruşun, başardıkların ve daha nice başaracakların, hayallerimiz, bizi yetiştirme tarzın ortadadır.

Sen çok güçlü bir adamsın. Seni tüm kalbimle çok seviyorum. Kral babam.Sen orayı halledeceksin. Ben burayı halledeceğim. Merak etme gözün arkada kalmasın.Her şey güzel olacak.”

