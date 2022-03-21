En iyi derece Hüseyin İlker’den

Bisiklette Bireysel Zamana Karşı Puanlı Yol Yarışı 20 Mart Pazar günü Lefke’de yapıldı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki altıncı organizasyonu olan Bireysel Zamana Karşı (ITT) Puanlı Yol Yarışı 20 Mart Pazar günü gerçekleşti.

Start ve finişi LefkeArgonia Ana Yol Kavşağı’nda yapılan yarışta bisikletçiler 18,262 kilometrelik mesafede bireysel olarak zamana karşı mücadele verdi.

Yarışta 7 ayrı kategoride toplam 39 sporcu ter dökerken genel klasmanda en iyi dereceyi erkekler kategorisinde 25 dakika 14 saniye 544 salise ile ferdi olarak yarışan Hüseyin İlker Erçen elde etti.

Kategorilere göre ise Yıldız A erkeklerde Emre Kaplan, kadınlarda Sevim Yıldız, erkeklerde Hüseyin İlker Erçen, Master 1 kadınlarda Birgül Demirel, Master 1 erkeklerde Şevket Türel, Master 2 erkeklerde Şafak Güngör ve HİB kategorisinde Celal Gülersoy birinci oldu.

Yarış sonunda ödül töreni start-finiş noktasında yapılırken kategorilere göre dereceye giren sporculara madalyaları Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.



