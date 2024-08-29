Emre Kaplan’dan büyük başarı

Milli sporcular Emre Kaplan Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen UCI Pist Elimination Yarışları’nda mücadele etti.
Kıbrıslı Türk Emre Kaplan UCI Pist Elimination yarışında birçok güçlü rakibin arasından 2’nci sırada yer aldı.
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