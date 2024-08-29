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Emre Kaplan’dan büyük başarı

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Kıbrıslı Türk Bisiklet Sporcusu Emre Kaplan UCI Pist Elimination Yarışı’nda güçlü rakipleri arasından 2’nci oldu

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Emre Kaplan’dan büyük başarı
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Milli sporcular Emre Kaplan Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen UCI Pist Elimination Yarışları’nda mücadele etti.
Kıbrıslı Türk Emre Kaplan UCI Pist Elimination yarışında birçok güçlü rakibin arasından 2’nci sırada yer aldı.
 
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