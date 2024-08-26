Emre Kaplan, Dünya Gençler Pist Bisikleti Şampiyonası’nda 13’üncü oldu

Milli sporcumuz Emre Kaplan, 24 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonası’nda finale kalma başarısı gösterdi ve finalde 13. sırada yer aldı. Başarılı sporcu, 11-15 Eylül tarihleri arasında Belçika’da düzenlenecek olan Avrupa Yol Şampiyonası için yarışacak

Milli sporcumuz Emre Kaplan, 24 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonası’nda finale kalma başarısı gösterdi ve finalde 13. sırada yer aldı.

Final yarışında, arkadan çarpan bir sporcunun neden olduğu kazaya karışan Kaplan, bu talihsiz olay sonucu Dünya Şampiyonası’na 13. olarak veda etti.

Emre Kaplan, 28 Ağustos’ta Türkiye’ye döndükten sonra aynı gün Avusturya’ya, oradan da Çek Cumhuriyeti’ne hareket ederek, kulübü CNC takımı ile birlikte Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan UCI Pist Yarışları’nda Ege Erülkü ile birlikte mücadele edecek.

Çek Cumhuriyeti’ndeki yarışların ardından Türkiye’ye dönecek olan Kaplan, 11-15 Eylül tarihleri arasında Belçika’da düzenlenecek olan Avrupa Yol Şampiyonası için Türkiye Milli Takımı’na katılacak.

FEDERASYON BAŞKANI YALIZAT’TAN TEBRİK MESAJI

Salih Yalızat, Çin'de düzenlenen Dünya Gençler Pist Bisikleti Şampiyonası’nda 13’üncü olan Emre Kaplan’ı tebrik etti.

Yalızat’ın mesajı şöyle:

“Emre Kaplan finale kaldığını Dünya Şampiyonası’nda 24 ülke arasından 13. oldu. Sporcumuz finalde arkadan çarpan başka bir sporcunun oluşturduğu kazaya karışarak finalde 13.olarak Dünya Şampiyonası’na veda etti. Finale kalma başarısı gösteren ve bizi temsil eden sporcumuza sonsuz teşekkürler.

Emre Kaplan 28 Ağustos’ta Türkiye’ye dönüşünün ardından, aynı gün Çek Cumhuriyeti’ne hareket ederek kulübü CNC takımı ile birlikte Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan uci pist yarışlarında Ege Erülkü ile birlikte mücadele verecek. Çek Cumhuriyeti’nin ardından Türkiye’ye dönecek olan sporcularımız dan Emre Kaplan 11/15 tarihleri arasında Belçika’da düzenlenecek olan Avrupa Yol Şampiyonası için Türkiye Milli Takımı’na dahil olacak. Sporcunuza şimdiden başarılar dileriz.”

