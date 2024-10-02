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Elvin’den, Türkiye üçüncülüğü başarısı

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Elvin’den, Türkiye üçüncülüğü başarısı
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KKTC Cimnastik Federasyonu, 2032 olimpiyat hedefiyle çıktığı yolda İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Serbest Seri Türkiye Şampiyonasına ilk kez katılmıştı.
Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Serbest Seri Türkiye Şampiyonasında Elvin Altındağ önemli başarı elde etti. Elvin Altındağ 37.600 puanla Türkiye 10.su olurken, 2015 doğumlular arasında 4. olmuştu.
Elvin Altındağ, Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Serbest Seri Denge Aleti’nde ise Türkiye 3.sü oldu.
 
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