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Eljif Elmas'ın sözleşmesi 2025’e kadar uzatıldı

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Serie A ekiplerinden Napoli, 20 yaşındaki futbolcusu Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı

Eljif Elmas'ın sözleşmesi 2025’e kadar uzatıldı
İtalyan temsilcisi Napoli'nin konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, futbolculardan GiovanniDiLorenzo, Eljif Elmas ve MarioRui'nin sözleşmelerinin uzatıldığı belirtildi. Bu 3 futbolcunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. 
Eljif Elmas, Napoli ile 2019-2020 sezonunda 26 Serie A, 5'er de UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 36 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.
İtalyan ekibi bu sezon İtalya Kupası kazandı. 20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.
 
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