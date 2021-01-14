banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
4 0
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
137 0
 
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
22 0
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
27 0
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
53 0
Türkkan, sakalları kesmeyecek
Türkkan, sakalları kesmeyecek
369 0
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
452 0
banner529
banner570

Elite Hastanesinden, spora katkı

banner476

Elite Hastanesinden, spora katkı
banner601
Elite Araştırma ve Cerrahi Hastanesi, son dönemde sporda faaliyet gösteren derneklerle yaptığı iş birliği ile dikkat çekerken, anlaşma imzalanan dernek üyelerine avantajlar sağlıyor.
Elite Araştırma ve Cerrahi Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Özyiğit’in spora verdiği özel önem sonrasında Elite Araştırma ve Cerrahi Hastanesi ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ve Futbolcular Derneği ile iş birliği anlaşmaları imzalandı.
Yapılan iş birliği anlaşmalarında, aile hekimine ulaşma, yapılacak olan her türlü muayene, tedavi, check-Up paketleri ve uygulanacak testler için indirimler dernek üyelerine sunuluyor.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.