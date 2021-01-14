Elite Hastanesinden, spora katkı

Elite Araştırma ve Cerrahi Hastanesi, son dönemde sporda faaliyet gösteren derneklerle yaptığı iş birliği ile dikkat çekerken, anlaşma imzalanan dernek üyelerine avantajlar sağlıyor.

Elite Araştırma ve Cerrahi Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Özyiğit’in spora verdiği özel önem sonrasında Elite Araştırma ve Cerrahi Hastanesi ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ve Futbolcular Derneği ile iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Yapılan iş birliği anlaşmalarında, aile hekimine ulaşma, yapılacak olan her türlü muayene, tedavi, check-Up paketleri ve uygulanacak testler için indirimler dernek üyelerine sunuluyor.



