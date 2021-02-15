Elite Hastanesi’nde ücretsiz PCR testi

Sporumuza ve spor basınımıza sağladığı kolaylıklarla dikkat çeken Elite Araştırma ve Cerrahi Hastanesi bu kez spor basınına ücretsiz PCR testi yapacak.

Elite Araştırma ve Cerrahi Hastanesinden yapılan açıklamada “Siz basın ve spor basını emekçileri olmasa, haber alma özgürlüğü olmaz.

Sizin özverili çalışmalarınız olmasa, insanlar güvenli evlerinin konforunda gündemi takip edip bilgilenemez.Belki çok büyük bir hediye değil ama siz basın emekçilerimize 16 ve 17 Şubat tarihlerinde PCR testlerinden ücret alınmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

