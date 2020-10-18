Elis’in podyum gururu

Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) tarafından Sırbistan’da düzenlenen Diamond Cup’ta mücadele eden Halter Vücut Geliştirme Federasyonu sporcusu Elis Sakallı, podyuma çıkmayı başardu.

Ülkeyi yarışmada başarıyla temsil eden Elis Sakallı, IFBB DiamondCup’taJr Bikini kategorisinde ikincilik elde etti.

Elis Sakallı’yı ilk tebrik eden kişi ise sporcularla birlikte Sırbistan’da olan Halter Vücut Geliştirme Federasyonu başkanı Ali Dahlameroğlu oldu.

