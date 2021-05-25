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"Elis Sermaye’nin elde ettiği başarılar, çok daha büyük başarıların habercisi"

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Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası yarışmada derece elde eden Elis Sermaye’yi tebrik ederek, erken yaşta Elis Sermaye’nin elde ettiği başarıların, çok daha büyük başarıların habercisi olduğunu ifade etti

"Elis Sermaye’nin elde ettiği başarılar, çok daha büyük başarıların habercisi"
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, International World Latin Dance Cup yarışmasında ikinci gelerek uluslararası başarıya imza atan Elis Sermaye ve babası Hakan Sermaye’yi kabul etti. 
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Elis Sermaye’nin başarılarını yakinen takip ettiğini ve gurur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC bayrağı ile kazanılan ödüller nedeniyle KKTC halkı adına Elis Sermaye’ye teşekkür etti.
İlerleyen dönemlerde birçok uluslararası yarışmada Elis Sermaye’nin KKTC’yi başarıyla temsil edeceğine olan inancını da dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk gençliği adına Elis Sermaye’nin başarılarının büyük anlam ifade ettiğini ve imkanlar ölçüsünde verilen desteğin devam edeceğini söyledi.
Tatar, erken yaşta Elis Sermaye’nin elde ettiği başarıların, çok daha büyük başarıların habercisi olduğunu ifade ederek, Elis Sermaye ve ailesini tebrik etti.
Elis Sermaye, dansa üç yaşındayken başladığını ve bugüne kadar birçok önemli yarışmada dereceler elde ettiğini ifade ederek, dans kariyerinde önemli yerlere gelmek istediğini söyledi.
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