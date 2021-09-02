Ela’ya, Zirve Sigorta garantisi

Talihsiz bir sakatlık geçiren Lefkoşa Cimnastik Kulübünün başarılı sporcusu Ela Kocadayı, Zirve Sigorta tarafından sigortalandı

Lefkoşa Cimnastik Kulübünün başarılı sporcusu Ela Kocadayı, talihsiz bir sakatlık geçirerek 2 el bileğini de kırmıştı.

Yaşanan talihsiz olay sonrasında harekete geçen KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulunun girişimleriyle Ela, Zirve Sigorta tarafından sigortalandı. Ela’nın sigortalanması ile ilgili olarak Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Talihsiz bir sakatlık geçirerek hepimizi çok üzen Ela'mızı Zirve Sigorta sigortaladı. Normal hayatın içinde olabileceği gibi sporda da yaşanan bu tip sakatlanmanın yaşanmamasını dileriz.

Zirve Sigortanın, Lefkoşa Cimnastik Kulübününbaşarılı sporcusu Ela Kocadayı’yı sigortalayarak bir nebzede olsa acısını hafifletmeye çalışması bizleri çok mutlu etti.Zirve Sigorta Poliçe Bölümü Şefi Kıymet Atav’dan, Ela Kocadayı için düzenlenmiş olunan sağlık poliçesini teslim aldım.

Zirve Sigorta ve Cimnastik Federasyonu olarak çocuğumuz ve ailemizin yanında olduğumuzu bildirir, hepimize geçmiş olmasını diliyoruz. Cimnastik ailesi olarak Zirve Sigortası ailesine bu özel desteği için çok teşekkür ederiz.”

Kıymet Atav ise açıklamasında “Sigorta her zaman bir ihtiyaçtır. Günümüzde yaşanan pandemi koşulları, sağlık sigortalarının önemini bir o kadar daha artırmıştır.

Küçük bir kardeşimizin kaza geçirdiği bilgimize gelmiştir. Sigortasının olmadığını öğrenince kendisini Zirve Sigorta güvencesi altına aldık. Tekrar böyle bir kaza yaşanmaması adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.” dedi.

