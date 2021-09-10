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Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

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Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti.
Sarı-kırmızılı kulüpte 2014-2015 yıllarında başkanlık yapan ve Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden biri olan Yarsuvat, İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Galatasaray Kulübünden Duygun Yarsuvat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sayın Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
 
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