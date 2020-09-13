Dumlupınar yine örnek oldu

Yonpaş Dumlupınar kulübü sosyal faaliyetleri ile dikkat çeken bir kulüp olurken, yine örnek olaya imza atacak.
Kan bağışı kampanyası düzenleyecek olan Yonpaş Dumlupınar kulübünden kampanya ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“Dünya olarak zor bir dönemden geçilen bu süreçte, kan bağışı kampanyamıza tüm halkımızı davet ediyoruz.24 Eylül 2020Perşmebe günü 16:00 - 20:00 saatleri arasında Dumlupınar lokalinde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın gezici kan bağışı aracında tüm pandemi önlemlerini alarak gerçekleştirilecek olan kan bağışı etkinliğine destek olarak hayat kurtarabilirsiniz.Unutmayın, kan acil değil sürekli ihtiyaçtır.”
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