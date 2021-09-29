Dumlupınar, Yiğitcan'ın da yanında

Bünyesinde bulunan çeşitli spor branşlarına destek veren Yonpaş Dumlupınar, bunlara bir yenisini daha ekledi. Daha önce gerek uluslararası, gerekse Türkiye ve ülkemizde sayısız başarılar elde eden Mustafa Alnar’a sponsor olan Yonpaş Dumlupınar, ülke sporunun önemli bir ismine daha destek vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Yonpaş Dumlupınar 2022 sezonunda, daha önce Dünya ve Avrupa atletizminde önemli başarılara imza atarak Kıbrıs Türk atletizm tarihine geçen milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nun yanında olarak destek verecek. Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu verilen destekle ilgili olarak yaptığı açıklamada 2022 sezonunda kendisi ile işbirliği yapacak olan Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’ne teşekkür ederek “Bireysel sporlara yapılan bu destek ve ilgi eminim meyvelerini verecektir. İki taraf için de hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Kulüp Başkanı Mehmet Evram ise bu tip sponsorlukların ülke sporunun gelişimi için önemli olduğunun altını çizdi. Evram, diğer kulüplere örnek olmasını dilediği sponsorluktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’na yeni sezonda başarılar diledi.