Dumlupınar lokalinde kan bağışı yapılacak

Yonpaş Dumlupınar yönetim kurulunun organize ettiği kan bağışı kampanyası yarın kulüp lokali önünde yapılacak

Mehmet Evram başkanlığındaki Yonpaş Dumlupınar yönetim kurulunun organize ettiği kan bağışı kampanyası yarın yapılacak.

Vatandaşları Dumlupınar kulüp lokali önünde 16 – 20 saatleri arasında gerçekleşecek kan bağışı kampanyası ile ilgili olarak Yonpaş Dumlupınar yönetiminden şu açıklama yapıldı:

“Dünya olarak zor bir dönemdengeçilen bu süreçte, kan bağışı kampanyamıza tüm halkımızı davet ediyoruz.

Dumlupınar Lokali'nde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın gezici kan bağışı aracında tümpandemiönlemlerini alarak gerçekleştirilecek olan kan bağışı etkinliğine destek olarak hayat kurtarabilirsiniz.Unutmayın, kan acil değil sürekli ihtiyaçtır.”



