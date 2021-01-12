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Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde

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Bölgelerdeki cimnastik kulüpleri de Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunu kullanmaya başlarken, başkan Hasan Sapsızoğlu yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın ilerlediklerini gözlemlemekbizleri mutlu ederken, ayni mutluluğu salonumuza gelen çocuklarda ve hocalarında görmek mutluluğumuzu daha da artırıyor.” ifadelerini kullandı

Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
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KKTC Cimnastik Federasyonunun yenilenen Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun kullanımı yaygınlaşıyor.
Bölgelerdeki cimnastik kulüpleri de Dr Fazıl Küçük Jimnastik Salonunu kullanmaya başlarken, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Bölge takımlarımız Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuza gelerek çocuklarımızın gelişimini artırmak adına salonumuzu kullanmaya başladılar. Hedeflerimizden biri olan bu durumun olması bizleri mutlu ediyor.
Güzelyurt bölgemizden Sergen Özbay hoca ve Mağusa– Akdoğan bölgemizdende Bilgin Diker hocamız, çocuklarımızı Dr Fazıl Küçük Jimnastik Salonumuzla buluşturdu. Olimpik yer minderinin avantajları kullanarak zorluk derecesi yüksek hareketleri yapma fırsatı bulan çocuklarımızın mutluluklarını yüzlerinde gördük.
Her geçen gün çocuklarımızın dahada ileriye gittiklerini gözlemlemekteyiz.Bu durum bizleri mutlu ederken, ayni mutluluğu salonumuza gelen çocuklarda ve hocalarında görmek mutluluğumuzu daha da artırıyor.”
 
 
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