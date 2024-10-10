banner913
banner932
Dr. Fazıl Küçük Oyunları 2-3 Kasım’da yapılacak
Dr. Fazıl Küçük Oyunları 2-3 Kasım’da yapılacak
14 0
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
24 0
 
Türkan Şoray GAÜ'nün konuğu olarak KKTC'ye geliyor
Türkan Şoray GAÜ'nün konuğu olarak KKTC'ye geliyor
24 0
Kuzey Kıbrıs, İstanbul’da tanıtımda
Kuzey Kıbrıs, İstanbul’da tanıtımda
40 0
New York öncesi durum değerlendirmesi
New York öncesi durum değerlendirmesi
27 0
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
51 0
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
91 0
banner1032

Dr. Fazıl Küçük Oyunları 2-3 Kasım’da yapılacak

banner1020

banner1045
Dr. Fazıl Küçük Oyunları 2-3 Kasım’da yapılacak
banner971
Spor Dairesi Müdürlüğü, bu yıl 22’ncisi düzenlenecek Dr. Fazıl Küçük Oyunları’nın, 2-3 Kasım tarihlerinde Girne Antik Liman’da yapılacağını açıkladı.
Spor Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ülke spor federasyonlarından altısının yer alacağı oyunlara 600’e yakın sporcunun katılması bekleniyor.
 Atletizm, Basketbol, Hentbol, Masa Tenisi, Jimnastik ve Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonlarına bağlı sporcuların yer alacağı oyunlar, iki gün boyunca Girne Antik Liman’da izleyicilerle buluşacak.
 Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü başkanlığındaki bir heyet dün Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ü ziyaret ederek, bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilecek oyunlarla ilgili bilgileri aktardı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.