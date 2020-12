Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu resmen hizmette

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun yenilenen ve Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu adı verilen salonunun açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirildi

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun yenilenen salonu törenle hizmete açıldı. “Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu” adı verilen salonun açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.Salon, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Spor Dairesi’nin katkıları ve Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun malzeme katkısı ile yenilendi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Dr Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan ve kısıtlı sayıda davetli katıldı.Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonra konuşmalara geçildi. Konuşmalardan sonra jimnastik kulüplerinden sporcular, yenilenmiş salonda gösteriler sunarak, hünerlerini sergilediler.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emeği geçenleri kutlayarak, “Başta Başkan Sapsızoğlu, bu işin peşini bırakmadı biz de gerekli desteği verdik” şeklinde konuştu.Tatar, salonda başarı ve büyük zaferlere imza atılmasını dileyerek, “KKTC’yi temsil etmeniz, bizlerin gururu ve zaferi olacaktır” dedi. “Engellemelere rağmen imkansızı başarıyoruz sizler gibi gençler yetiştiriyoruz” diyen Tatar, sporcuların KKTC’yi temsil etmesinin, zaferlere ulaşmasının, madalyalar kazanmasının temennileri olduğunu belirtti.Konuşmasının sonunda, “Geleceğe umutla bakalım, gelecekte başarılarınız daim olsun” ifadelerini kullanan Tatar, herkesi tebrik ederek, başarılar diledi.TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de 24 Ocak’ta Sapsızoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in kendini ziyaret ettiğini anlatarak, “geldiler ve fikirlerini söylediler. Onlar kadar heyecanlandım. İki federasyonun işbirliği önemliydi. Her türlü desteği vereceğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.İsteyince, hayal edince başarılı olamayacak bir şey olmadığının altını çizen Başçeri, adanın farklı bölgelerine 3 salon daha kazandırılabilmesinin önemine dikkat çekti.Başkan Sapsızoğlu’nun “40 yılda 1 salon yapamadık” dediğini aktaran Başçeri, 1 yılda 40 salon kazandırılsa aranın kapatılabileceğini kaydetti ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Başçeri, yetenekli sporcuların yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu konuşmasında, çağdaş ve modern salona kavuşmalarına katkı yapan herkese ve özellikle 40 Bin Euro’luk olimpik minderi kazandıran Türkiye Cimnastik Federasyonu’na ve TC Büyükelçiliği’ne teşekkürlerini sundu.Ambargoların aşılması gerektiğini vurgulayan Sapsızoğlu, 2021 yılında ülkeye 3 salon daha kazandırma hedefinde olduklarını kaydetti.Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük de, bu eseri ortaya çıkaran herkese teşekkür ederek, salona “Dr. Fazıl Küçük” isminin verilmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.Çok gururlandığını kaydeden Küçük, “yeni nesil gümbür gümbür geliyor. Moralimizi bozmayalım. Her zaman yanınızdayız. Her zaman sizinleyiz” dedi.