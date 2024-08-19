banner913
banner932
Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk
Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk
17 0
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
26 0
 
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
49 0
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
26 0
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
32 0
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
29 0
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
35 0
banner1032

Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk

banner1020

Milli Yüzücü Doğukan Ulaç, Boğaziçi'nde şampiyonluk için kulaç atacak. 2018, 2022 ve 2023'te zirveye çıkan milli yüzücümüz, hedefini bu yıl da şampiyonluk olarak belirledi

banner1045
Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk
banner971
Bu yıl 36'ncısı düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen ve her yıl büyük bir heyecanla beklenen bu etkinlikte, ülkemizi 6 milli yüzücümüz temsil edecek. Yarışma, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında saat 10.00'da canlı yayınlanacak.
DOĞUKAN ULAÇ’IN HEDEFİ YİNE ŞAMPİYONLUK
2018, 2022 ve 2023 Boğaziçi yüzme maratonlarında şampiyonluğu göğüsleyen Doğukan Ulaç, bu yıl da aynı hedefle yarışacak. Milli yüzücümüz, geçmişte elde ettiği başarıyı tekrarlayarak bir kez daha şampiyon olmayı amaçlıyor.
6.5 KİLOMETRELİK ZORLU PARKUR
Toplam 6.5 kilometrelik parkur, Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek. Bu yılki yarışmaya katılacak milli yüzücülerimiz şunlar: Doğukan Ulaç, Osman Akkuş, Nermin Ulaç, Özgül Çetin, Hüseyin Çakır ve Boran Bora. Her biri, Boğaziçi'nin serin sularında zorlu bir mücadele verecek.
30. KEZ BOĞAZ'DA: OSMAN AKKUŞ
Milli yüzücümüz Osman Akkuş ise bu maratonda 30. kez kulaç atacak. Akkuş, Boğaziçi yarışına olan tutkusunu bu yıl bir kez daha sergileyecek. Diğer milli yüzücülerimiz de bu prestijli maratonu en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyor.
2 BİN 836 YÜZÜCÜ, 77 ÜLKE
Bu yılki yarışmaya 77 ülkeden toplam 2836 yüzücü katılacak. Yarışa katılan sporcuların 1419'u yerli, 1417'si ise yabancı yüzücülerden oluşuyor. Ayrıca, yarışta 869 kadın ve 1967 erkek yüzücü yer alacak.
KKTC'DEN DESTEK
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ve yönetim kurulu üyesi Hasan Sapsızoğlu, yarışmayı canlı olarak izleyip milli yüzücülerimize destek olacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.