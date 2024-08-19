Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk

Milli Yüzücü Doğukan Ulaç, Boğaziçi'nde şampiyonluk için kulaç atacak. 2018, 2022 ve 2023'te zirveye çıkan milli yüzücümüz, hedefini bu yıl da şampiyonluk olarak belirledi

Bu yıl 36'ncısı düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen ve her yıl büyük bir heyecanla beklenen bu etkinlikte, ülkemizi 6 milli yüzücümüz temsil edecek. Yarışma, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında saat 10.00'da canlı yayınlanacak.

DOĞUKAN ULAÇ’IN HEDEFİ YİNE ŞAMPİYONLUK

2018, 2022 ve 2023 Boğaziçi yüzme maratonlarında şampiyonluğu göğüsleyen Doğukan Ulaç, bu yıl da aynı hedefle yarışacak. Milli yüzücümüz, geçmişte elde ettiği başarıyı tekrarlayarak bir kez daha şampiyon olmayı amaçlıyor.

6.5 KİLOMETRELİK ZORLU PARKUR

Toplam 6.5 kilometrelik parkur, Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek. Bu yılki yarışmaya katılacak milli yüzücülerimiz şunlar: Doğukan Ulaç, Osman Akkuş, Nermin Ulaç, Özgül Çetin, Hüseyin Çakır ve Boran Bora. Her biri, Boğaziçi'nin serin sularında zorlu bir mücadele verecek.

30. KEZ BOĞAZ'DA: OSMAN AKKUŞ

Milli yüzücümüz Osman Akkuş ise bu maratonda 30. kez kulaç atacak. Akkuş, Boğaziçi yarışına olan tutkusunu bu yıl bir kez daha sergileyecek. Diğer milli yüzücülerimiz de bu prestijli maratonu en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyor.

2 BİN 836 YÜZÜCÜ, 77 ÜLKE

Bu yılki yarışmaya 77 ülkeden toplam 2836 yüzücü katılacak. Yarışa katılan sporcuların 1419'u yerli, 1417'si ise yabancı yüzücülerden oluşuyor. Ayrıca, yarışta 869 kadın ve 1967 erkek yüzücü yer alacak.

KKTC'DEN DESTEK

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ve yönetim kurulu üyesi Hasan Sapsızoğlu, yarışmayı canlı olarak izleyip milli yüzücülerimize destek olacak.

