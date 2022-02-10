Doğukan’ın hedefi Türkiye Milli Takımı

Açık su yüzme dalında ülkemizin bir numarası olan Doğukan Ulaç, Türkiye Milli Takımı’na girebilmek için yola çıktı

Açık su yüzme dalında ülkemizin bir numarası olan Doğukan Ulaç, Türkiye Milli Takımı’na girebilmek için yola çıktı.

DOĞUKAN ULAÇ GEBZE’DE YARIŞACAK

Ülkemizin açık su yüzme dalındaki en iyi yüzücüsü konumunda bulunan milli sporcu Doğukan Ulaç, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 10-13 Şubat tarihlerinde Gebze’de gerçekleştirilecek Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası, Milli Takım-Kamp Aday Kadro Belirleme Yarışları’nda kulaç atacak.

HEDEF MİLLİ TAKIMA GİRMEK

Katılacağı bu önemli yarışta 10 km’de mücadele edecek olan Doğukan, yarışta 1 saat 57 dakika veya bu sürenin altında bir derece elde etmesi durumunda direkt olarak Türkiye Milli Takımı kadrosuna girecek. Genç sporcu yarış için dünsabah antrenörü Osman Akkuş ile birlikte adadan ayrılarak Gebze’ye gittiler.

Doğukan ilk antrenmanını da Gebze’de yaptı.

BARAJI GEÇERSE İSRAİL’DE YARIŞACAK

Başarılı yüzücü milli takıma girmesi durumunda ise Avrupa Yüzme Birliği’nin (LEN) bu yıl 6 ayak üzerinden düzenleyeceği Avrupa Açık Su Yüzme Kupası’nın Mart ayında gerçekleşecek 1. ayağı olan İsrail-Eliat organizasyonunda Türkiye milli sporcusu olarak yarışma hakkı elde edecek.

MERSİN’DE KAMP FIRSATI DA VAR

Doğukan, öte yandan Gebze’deki yarışta baraj dereceyi geçmesi ve İsrail’de de yarışması durumunda 12-15 Mayıs tarihlerinde Mersin’de düzenlenecek olan Türkiye Milli Takım Açık Su Yüzme Kampı-Test Yarışına katılma fırsatı yakalayacak.

