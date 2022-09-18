Doğukan’dan birinciliklere ambargo

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Ayvalık’ta Sarımsaklı Plajı’nda düzenlenen Balıkesir Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda yer alan Ulaç, 3 kilometrelik yarışta genel klasman birincisi olarak başarılarına bir yenisini ekledi. Yarışta yer alan bir diğer Kıbrıslı Türk Osman Akkuş ise 50-54 yaş grubunda üçüncü olarak kürsüye çıktı.
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