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Doğukan ve Osman, dev yarışta

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Doğukan ve Osman, dev yarışta
Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme takımı sporcularından Doğukan Ulaç ve Osman Akkuş,yarın düzenlenecek olan 32.Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışına katılacaklar.
58 ülke ve 2400 katılımcının olduğu organizasyona Doğukan Ulaç 5.kez, Osman Akkuş ise 28. kez katılacak. Yarışma TRT Spor 2 'de sabah 10:00'da canlı yayınlanacak. Doğukan Ulaç daha önce yarışı genel klasman birincisi olarak tamamlamıştı.
 
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