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Doğukan Uluç, Manisa’da madalyaları topladı

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Başarılı yüzücümüz Doğukan Ulaç, Manisa’da düzenlenen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda üç altın, bir gümüş madalya kazanarak adeta madalyaları topladı

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Doğukan Uluç, Manisa’da madalyaları topladı
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Kariyerini Türkiye’de sürdüren başarılı yüzücümüz Doğukan Ulaç, Manisa’da düzenlenen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonasının son gününde de 1. oldu. Manisa’da üçüncü altın madalyasını kazanarak mükemmel bir başarıya imza atan Doğukan Ulaç, 800 metre serbestte 08:28.11’lik derecesiyle ilk sırayı aldı. Doğukan Ulaç böylelikle 400 metre ve 1500 metre serbest kategorilerinden sonra 800 metre serbesti de kazanarak üçüncü altına ulaştı. Doğukan, 200 metre serbestte de ikinci sırada yer alarak organizasyonu üç altın, bir gümüş madalya ile kapattı. Sezonu tamamlamak üzere olan Doğukan Ulaç, 25 Ağustos’ta Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Maratonuna (6.5km), 31 Ağustos’ta ise Avrupa Su Sporları Açık Su Yüzme Kupasına (25km) katılacak.
 
 
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