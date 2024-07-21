Doğukan Ulaç, Türkiye’de tutulamıyor

Doğukan Ulaç katıldığı Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda hem 1500 metre hem de 400 metrede Türki̇ye Şampi̇yonu olmayı başardı

Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç, Türkiye şampiyonluklarına iki tane daha ekledi.

20-23 Temmuz 2024 tarihlerinde Manisa’da düzenlenen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nın ilk gününde 1500m serbest kategorisinde yüzen Ulaç, 15:55.68’lik derece ile Türkiye birincisi gelmeyi başardı.

Şampiyonasının ikinci gününde Doğukan, 400 metre serbestte 04:00.64'lük derecesi ile Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Dün 1500 metrede birincilik kürsüsüne çıkan başarılı yüzücümüz en iyi derecesi olan 4:02.58'den 2 saniye daha iyi derece ile ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Doğukan, yarın 200 metre, Salı günü de 800 metre serbestte madalya için kulaç atacak.

Başarılı yüzücümüz, başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, herkese teşekkürlerini iletti.



