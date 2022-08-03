Doğukan Ulaç, Türkiye Milli takımına girmek için yarışacak

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 5-7 Ağustos 2022 tarihlerinde Kocaeli-Karamürsel Plajında düzenlenecek olan Açık Su Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası müsabakasına katılacak olan Doğukan Ulaç 6 Ağustos günü 10 km yarışında yeniden Türkiye Milli Takımına girmek için yarışacak..

Doğukan Ulaç, bu yarışın ardından 7 Ağustos 2022 günü ise Türkiye Yüzme Federasyonu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin beraber düzenleyeceği 2 km lik maratona katılacak.



