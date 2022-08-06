Doğukan Ulaç'tan, Kocaeli'nde birincilik

Ülkemizin başarılı milli yüzücüsü Doğukan Ulaç, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Karamürsel/Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Açık Su Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası 10 bin metre yarışında 20-30 yaş grubunda birinci, Genel Klasmanda ise dördüncü oldu.

Başarılı yüzücümüz, yarışmada 2:07:03.42'lik derece elde etti. Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu da Ulaç'ı tebrik etti.

Ulaç yarın da Türkiye Yüzme Federasyonu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin beraber düzenleyeceği 2 kilometrelik maratona katılacak.