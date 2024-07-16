Doğukan Ulaç, Manisa’da kulaç atacak

Kıbrıslı Türk Yüzücü Doğukan Ulaç, Manisa’da düzenlenecek, Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda yarışacağını belirtti.
Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan başarılı Yüzücü, Manisa Olimpik Yüzme Havuzu’nda, 50 metre, 200 metre, 400metre, 800metre ve bin 500 metrede serbest yarışacağını anlattı.
Doğukan Ulaç, Manisa’da düzenlenecek Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nın 20-23 Temmuz arasında düzenleneceğini de ekledi.
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