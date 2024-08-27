banner913
banner932
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
17 0
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
20 0
 
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
22 0
Metehan’da skandal pankart
Metehan’da skandal pankart
50 0
Yayaya çarpıp kaçtı, 10 gün sonra yakalandı
Yayaya çarpıp kaçtı, 10 gün sonra yakalandı
74 0
Yeşilova, Burdur’da güç depoluyor
Yeşilova, Burdur’da güç depoluyor
22 0
Güney Kıbrıs’ta su krizi kapıda
Güney Kıbrıs’ta su krizi kapıda
24 0
banner1032

Doğukan Ulaç, Avrupa Kupası’nda kulaç atacak

banner1020

Kıbrıslı Türk Yüzücü Doğukan Ulaç, 31 Ağustos Kuzey Makedonya’da Avrupa Kupası 3. Ayağında kulaç atacak

banner1045
Doğukan Ulaç, Avrupa Kupası’nda kulaç atacak
banner971
Kıbrıslı Türk Yüzücü Doğukan Ulaç, 31 Ağustos tarihinde Türkiye Milli Takımını temsilen European Aquatics Open Water Cup 3rd leg (Avrupa Kupası 3. Ayak) Ohrid/Kuzey Makedonya da Ultra Maraton (25km) yarışacak.
İSTANBUL'DA ÖNEMLİ BAŞARI...
Son olarak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin 36.'sını organize ettiği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışını yüzücümüz Doğukan Ulaç genel klasmanda ikinci sırada tamamlamıştı. Başarılı sporcu, İstanbul'daki yarışta 25-29 yaş kategorisinde birinci sırada yer almıştı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.