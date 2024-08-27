Doğukan Ulaç, Avrupa Kupası’nda kulaç atacak

Kıbrıslı Türk Yüzücü Doğukan Ulaç, 31 Ağustos Kuzey Makedonya’da Avrupa Kupası 3. Ayağında kulaç atacak

Kıbrıslı Türk Yüzücü Doğukan Ulaç, 31 Ağustos tarihinde Türkiye Milli Takımını temsilen European Aquatics Open Water Cup 3rd leg (Avrupa Kupası 3. Ayak) Ohrid/Kuzey Makedonya da Ultra Maraton (25km) yarışacak.

İSTANBUL'DA ÖNEMLİ BAŞARI...

Son olarak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin 36.'sını organize ettiği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışını yüzücümüz Doğukan Ulaç genel klasmanda ikinci sırada tamamlamıştı. Başarılı sporcu, İstanbul'daki yarışta 25-29 yaş kategorisinde birinci sırada yer almıştı.

