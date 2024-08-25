Doğukan Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda genel klasman ikincisi

Milli Yüzücü Doğukan Ulaç, 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda İstanbul Boğazı'nda Genel Klasman’da ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışın başından itibaren hızla öne çıkan Ulaç, sudan ilk çıkan sporcu olurken 25 / 29 yaş kategorisinde de şampiyon oldu

Türkiye dahil 78 farklı ülkeden 2 bin 836 yüzücünün yarıştığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalar arası Yüzme Yarışı tamamlandı.

Her sporcunun 2 saatte sudan çıkması gereken yüzme yarışından sudan ilk çıkan sporcumuz Doğukan Ulaç bizleri gururlandırdı.

36. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, ülkemizden de sporcunun katılımı ile İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirildi. Doğukan Ulaç, Osman Akkuş, Nermin Ulaç, Özgül Çetin, Hüseyin Çakır ve Boran Bora İstanbul Boğazı’nda yarıştı.

36.Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışması Genel Klasmanında 2. Olan sporcumuz Doğukan Ulaç 25 / 29 yaş kategorisinde de şampiyon oldu.

