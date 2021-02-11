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Doğukan'ın olimpiyat hedefi, korona kurbanı

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Doğukan'ın olimpiyat hedefi, korona kurbanı
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Hasan İLKER
Rekortmen yüzücümüz Doğukan Ulaç başta olmak üzere Türkiye’de önemli başarılara imza atmış olan yüzücülerimiz, antrenman yapamadıkları için formlarını kaybettiler.
Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır düzenli antrenman yapamayan yüzücüler, karantina sürecinin devam ettiği bugünlerde ise evde antrenman yapıyorlar. Ülkede havuzlar da kapandığı için antrenman yapma şansı kalmayan Doğukan Ulaç ise koyduğu olimpiyat hedefinden uzaklaşmaya başladı.
 
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