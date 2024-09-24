Doğukan Avrupa Şampiyonası’nda 5. oldu

Avrupa Yüzme Federasyonunun (European Aquatics) düzenlediği Açıksu Kupaları’nda sezonun son yarışı Hırvatistan’da 21 Eylül’de yapıldı.

Başarılı yüzücümüz Doğukan Ulaç da Hırvatistan’da Türkiye adına yarışırken, 2023 – 2024 sezonunda 5 yarışın 3’üne katılmış oldu.

Doğukan Ulaç tüm yarışlara katılmasa da sezonu genel sıralamada Avrupa 5.si olarak tamamladı. Bu arada 2024 – 2025 sezonunu 3 haftalık tatilin ardından Bolu’da açan Avrupa yeni sezona yönelik planlamasını da hazırladı.

