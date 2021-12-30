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Doğu’da piyango ertelemesi

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Dörtyol, Mormenekşe ve İncirli kulüplerinin düzenlemiş oldukları araba ödüllü piyango çekilişi, satış azlığından dolayı ileriki bir tarihe ertelendi

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Doğu’da piyango ertelemesi
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Birinci Ligde mücadele eden Doğu bölgesi kulüplerinden Dörtyol, Mormenekşe ve İncirli kulüplerinin düzenlemiş oldukları araba ödüllü piyango çekilişi ileriki bir tarihe ertelendi.
Dörtyol, Mormenekşe ve İncirli kulüplerinden yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kulüplerimize daha iyi imkânlar sağlamak, düzenli bir şekilde gelir getirici faaliyetlerle birlikte, maddi kaynak yaratmak için ortak olarak düzenlemiş olduğumuz piyango çekilişi ileriki bir tarihe ertelenmiştir.
Sportif faaliyetlerin düzenli ve daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için yönetimlerimize destek ve katkı amaçlı satışa sunduğumuz piyango biletlerinin çekişli tarihi 31 Aralık 2021 tarihi olarak belirlenmişti.
Ancak ülkedeki pandemi şartlarının yarattığı etkiden dolayı piyango biletlerinin istenilen düzeyde satışı gerçekleştirilememiştir. Bu nedenden dolayı yönetim kurullarımızın almış olduğu karar sonrasında piyangomuzun çekiliştarihini 22 Şubat 2022 olarak değiştirildi.”
 
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