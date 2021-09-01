Doğan’dan, Asya’ya büyük katkı

AKSA Süper Lig kulüplerinden Doğan Türk Birliği’nde (DTB) Bayar Piskobulu başkanlığındaki yönetim kurulu, SMA Tip 1 tedavisi gören Asya bebeğin tedavisine büyük maddi katkıda bulundu.

Doğan Türk Birliği’nden yapılan açıklamada “4 Eylül tarihinde oynanacak olan KTSYD Kupa maçı kapsamında düzenlenen "Asya bebeğe yardım kampanyasına,Antreman ve Sosyal Tesis İnşaatı Hesabı'ndan 3000 Sterlin bağışta bulunma kararı aldık.” ifadeleri kullanıldı.

