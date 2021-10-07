Doğan Süzal profesyonel kickboksta dövüşecek

KKTC Kickboks Federasyonu sporcusu Doğan Süzal profesyonel kickboks organizasyonunda ülkemizi temsil edecek

KKTC Kickboks Federasyonu sporcusu Doğan Süzal, 09 Ekim 2021 tarihinde Türkiye’nin Eskişehir şehrinde düzenlenecek “ChampionsFightNight” isimli profesyonel kickboks organizasyonunda ülkemizi temsil edecek.

Eskişehir’de Porsuk Spor Salonu’nda düzenlenecek ve organizatörlüğünü Dünya Karate Şampiyonu Vedat Akbulut ve Yüksel Çotuk’un yaptığı dev profesyonel kickboks organizasyonunda 6 farklı ülkeden 26 sporcunun karşılaşacağı müsabakalar, saat 18.30’da alt siklet müsabakaları ile başlayacak ve kemer müsabakaları ile devam edilecek. Saat 21.00’den itibaren TV 8.5’dan canlı olarak yayınlanacak Pro Kickboks Organizasyonunda sporcumuz Doğan Süzal, İranlı rakibi KiyanKouhi ile karşılaşacak. KKTC Bayrağı ile ülkemizi temsil edecek sporcumuz müsabakalarda kazanmak için mücadele edecek.

KKTC Kickboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel, sporcumuzun böylesi büyük bir organizasyonda bayrağımız ile yarışması ve ülkemizi temsil etmesi ülkemiz adına güzel bir olaydır ve gurur vericidir diyerek, sporcumuza yarışmalarda başarılar diledi.

