banner583
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
15 0
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
516 0
 
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
77 0
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
16 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
31 0
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
45 0
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
42 0
banner529
banner570

Doğan Ertürk anısına çeşme yapıldı

banner476

Doğan Ertürk anısına çeşme yapıldı
Niyazi ERGÜLEN
Akçay Spor Kulübüne ait spor tesislerinin bulunduğu alana Ertürk ailesi adına Raif Ertürk babası Doğan Ertürk (Babacan) anısına çeşme yaptırdı. 
Akçay Spor Kulübü eski başkanı da olan Raif Ertürk’ün yaptırdığı çeşmenin üzerine,Doğan Ertürk’ün futbol sevdalısı olmasından dolayı futbol topu da yerleştirildi.
Raif Ertürk, çocukların ve gençlerin, keyifli futbol sohbetleri yaptığı babası Doğan Ertürk’ün anısına bu eseri Akçay’a kazandırdığı için mutlu olduğunu söylerken, çeşmenin Akçay Spor Kulübünde olmasının önemine de vurgu yaptı.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.