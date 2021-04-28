Doğan Ertürk anısına çeşme yapıldı

Niyazi ERGÜLEN
Akçay Spor Kulübüne ait spor tesislerinin bulunduğu alana Ertürk ailesi adına Raif Ertürk babası Doğan Ertürk (Babacan) anısına çeşme yaptırdı.
Akçay Spor Kulübü eski başkanı da olan Raif Ertürk’ün yaptırdığı çeşmenin üzerine,Doğan Ertürk’ün futbol sevdalısı olmasından dolayı futbol topu da yerleştirildi.
Raif Ertürk, çocukların ve gençlerin, keyifli futbol sohbetleri yaptığı babası Doğan Ertürk’ün anısına bu eseri Akçay’a kazandırdığı için mutlu olduğunu söylerken, çeşmenin Akçay Spor Kulübünde olmasının önemine de vurgu yaptı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.