Doğan Ertürk anısına çeşme yapıldı

Niyazi ERGÜLEN

Akçay Spor Kulübüne ait spor tesislerinin bulunduğu alana Ertürk ailesi adına Raif Ertürk babası Doğan Ertürk (Babacan) anısına çeşme yaptırdı.

Akçay Spor Kulübü eski başkanı da olan Raif Ertürk’ün yaptırdığı çeşmenin üzerine,Doğan Ertürk’ün futbol sevdalısı olmasından dolayı futbol topu da yerleştirildi.

Raif Ertürk, çocukların ve gençlerin, keyifli futbol sohbetleri yaptığı babası Doğan Ertürk’ün anısına bu eseri Akçay’a kazandırdığı için mutlu olduğunu söylerken, çeşmenin Akçay Spor Kulübünde olmasının önemine de vurgu yaptı.



