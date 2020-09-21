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Dizdarlı: Ben yanar döner miyim?

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Dr Bülent Dizdarlı, futbol gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunurken, “Ben yanar döner miyim? Bu konudaki fikrimi Haziran başlarında deklere etmedim mi?” ifadelerini kullandı

Dizdarlı: Ben yanar döner miyim?
Çetinkaya Türk Spor Kulübü eski başkanı Dr Bülent Dizdarlı, futbol gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunurken, “Ben yanar döner miyim? Bu konudaki fikrimi Haziran başlarında deklere etmedim mi?” ifadelerini kullandı.
“Futbol oynansın mıymış, oynanmasın mıymış! Bu ara anlamadığım bir şekilde futbol oynansın mı oynanmasın mı diye arayan soran çoktur. Aramak sormakla kalmıyorlar, bir de “Fikrini neden söylemiyorsun ?” diye sitem ediyorlar.
Yahu! Ben yanar döner miyim? Bu konudaki fikrimi Haziran başlarında deklere etmedim mi?
O zaman ne düşünüyorsam şimdi de aynını düşünüyorum. Çoğunuz zaten ne düşündüğümü biliyorsunuz.
Bilmeyenler o dönemki postlarım sayfamda duruyor oraya bakınız ve bana bu konuda soru sormaktan vazgeçiniz.”
 
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