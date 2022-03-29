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Dipkarpaz - Polatpaşa dostluğu

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Dipkarpaz - Polatpaşa dostluğu
Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu ile Polatpaşa Lisesi orta bölümü "Spor kardeşlik ve barıştır." sloganıyla dostluk maçı oynandı.
Güneşin doğduğu topraklarda Polatpasa Lisesi, Dipkarpaz Ortaokuluna konuk olurken çok güzel bir ortamda Dipkarpaz Sahasında dostluk maçı yapıldı. Maçtan sonra Dipkarpaz Ortaokulu ve Polatpaşa Lisesi kaptanlarına kupa takdim edildi.
 
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