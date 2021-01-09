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Dinamik’in ikinci sayısı yayında

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Aylık spor gazetesi Dinamik ikinci sayısında “Sporda cinsel yaşam” konusunu gündemine aldı

Dinamik’in ikinci sayısı yayında
Geçtiğimiz yılın sonunda yayın hayatına başlayan aylık spor gazetesi “Dinamik”in ikinci sayısı çıktı.
Özel röportajlar ve yorumların yer aldığı yeni sayıda “Sporda cinsel yaşam” konusunun yanı sıra Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı ile yapılan özel röportajlar bulunuyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Muhittin Özsağlam’ın dışa açılımla ilgili görüşleri, spor yazarı Necati Külahlılar’ın yorum yazısı ve Kasım ayında hayatını kaybeden futbolun efsane ismi Diego Armando Maradona “Hangi Maradona?” değerlendirme yazısı bu sayıda yer alıyor.
 
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