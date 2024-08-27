Dikmen Belediyesi’nden Ağırdağ Boğaz'a şampiyonluk primi

Dikmen Belediyesi, bölgenin önemli spor kulüplerinden Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü’ne 100 bin TL'lik şampiyonluk primi vererek sporun ve gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin, spora ve gençlere verdiği önemi bir kez daha gösteren bu anlamlı destek, kulüp yöneticileri Okan Akmandor ve Osman Canar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Başkan Çelebi ile bir araya gelen Akmandor ve Canar, kulüplerine sağlanan bu finansal desteğin, takımın başarısına ve genç sporcuların motivasyonuna büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yöneticiler, Çelebi’ye katkısı için teşekkür ederek, belediyenin sporun gelişimi için gösterdiği çabaların çok değerli olduğunu ifade ettiler.

Görüşme sırasında Yüksel Çelebi, sporun gençler üzerindeki pozitif etkilerine dikkat çekerek, Dikmen Belediyesi olarak sporu ve gençlerin sporla iç içe olmasını her zaman desteklediklerini belirtti. Çelebi, sporun sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde, gençlerin sosyalleşmesi, disiplin kazanması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu nedenle belediye olarak, spor kulüplerine ve altyapılara yaptıkları yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü’nün kazandığı başarıların, bölgedeki diğer gençler için de ilham kaynağı olacağını ifade eden Çelebi, bu tür desteklerin kulüplerin başarısını daha da ileriye taşıyacağına inandığını dile getirdi. Dikmen Belediyesi’nin bu desteği, bölgedeki spor kültürünün güçlenmesine ve gençlerin spora yönlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Dikmen Belediyesi’nin, sporun ve gençlerin yanında yer almayı sürdüreceği mesajını veren bu prim desteği, sadece bir finansal katkı olmanın ötesinde, bölgedeki spor camiasının birlik ve beraberlik içinde daha büyük başarılara imza atacağına dair güçlü bir teminat olarak görülüyor.



