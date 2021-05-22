Diker, yeni yaşını cimnastikçilerle kutladı

KKTC Cimnastik Federasyonunun deneyimli antrenörü Bilgin Diker’in yeni yaşının mutluluğunu yaşadı.
Bilgin Diker’e antrenman sonrasında Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonun önünde sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da katıldığı doğum günü kutlamasında Bilgin Diker’in antrenör arkadaşları ve sporcuları da yer aldılar.
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