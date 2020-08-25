Devlet Daireleri turnuvasına katılım sürüyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası15 Eylül tarihine ertelenirken, turnuvaya katılım için İbrahim Özsoy kayıt almaya devam ediyor

Ülkemizin tanınmış iş adamlarından ve spor tutkunu Merhum Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen ve İbrahim Özsoy tarafından organize edilen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası,15 Eylül tarihine ertelendi.

Bu tarihte gerçekleşecek olan turnuva bu yıl GöçmenköyHalısahası’ndaoynanacak. Büyük bir ilgi ile gerçekleşen turnuvaya bu yıl ilk kez katılım gösterecek daireler de olacak. Şu ana kadar turnuvaya katılmak için müracaat eden daireler şöyle:

Telefon Dairesi, Din İşleri Dairesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Vergi Dairesi, Sosyal Hizmetler Mağusa, Gümrük Dairesi, Merkezi Cezaevi, Elektrik Dairesi, Turizm Bakanlığı, Devlet Piyangoları Dairesi, Karayolları Dairesi, Cengiz Topel Hastanesi Güzelyurt.

Müracaatlar 4 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek. Müracaatlar 05428552925nolu telefondan İbrahim Özsoy’a yapılacak.

