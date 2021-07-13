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Devler dombulasına büyük ilgi oldu

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Küçük Kaymaklı, Hamitköy, Göçmenköy, Yenicami, Çetinkaya ve Gençlik Gücü kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği “Lefkoşa’da devler dombulasına” ilgi büyük oldu

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Devler dombulasına büyük ilgi oldu
Başkent kulüpleri ortak tombala düzenleyerek örnek bir birlikteliğe imza attılar. Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren Küçük Kaymaklı, Hamitköy, Göçmenköy, Yenicami, Çetinkaya ve Gençlik Gücü kulüpleri,  “Lefkoşa’da devler dombulası” adı altında tombala geceleri düzenlemeye başladılar.
Suzuki Alto araba ödülünün de olduğu Lefkoşa’da Devler Dombulası’nda, toplamda 38,000 TL para ödülü dağıtılıyor. Ayrıca China Bazaar şirketi de Lefkoşa’da Devler Dombulası’nda zengin hediyeler dağıtıyor.
Lefkoşa Türk Belediyesinin yeni hizmette koyduğu Merkez Lefkoşa’da,Hüseyin Kıral’ın sunuculuğunda gerçekleştirilen “Lefkoşa’da Devler Dombulasına” ilgi büyük olurken etkinlik her Pazartesi akşamı saat 20:30’da başlayacak.
Merkez Lefkoşa’nın açık alanda, geniş ve ferah ortamında tombala oynarken eğlenen vatandaşlar, pandemi koşullarına uygun oturma düzeninden dolayı da gönül rahatlığıyla geceye katılıyorlar.
 
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